Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü - Son Dakika

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Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü
31 dakika önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının havadan görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının havadan görüntüsü
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