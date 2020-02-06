Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü - Son Dakika

Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının havadan görüntüsü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının havadan görüntüsü

Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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