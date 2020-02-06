Son Dakika › Güncel › Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü - Son Dakika
Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan görüntüsü
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının havadan görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının havadan görüntüsü
Son Dakika NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi