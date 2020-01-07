SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uçaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın tahliyesinden yolcu kamerası


Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
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