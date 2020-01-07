Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları tahliyeyi çekti - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları tahliyeyi çekti
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uçaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.
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