Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

18 dakika önce

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçağı pistten çıktı. Kazanın ardından uçağın ikiye bölündüğü gözlemlendi. Kazadan etkilenen vatandaşların uçaktan tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Yolculardan bazılarının yaralandığı kazada, yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI, İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Kazanın ardından uçak ikiye bölündü.Olayda birkaç yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yolcular, uçaktan indirilerek tahliye edildi.

TAHLİYE ANLARI KAMERADA

Yolcular, uçağın kayarak çıktığı toprak pistte yürüyerek uçaktan uzaklaştı. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pistten çıkan uçaktan indirilen yolcular tahliye ediliyor.

Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
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Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:16 
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