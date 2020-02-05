Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Yolculardan bazılarının yaralandığı kazada, yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda birkaç yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yolcular, uçaktan indirilerek tahliye edildi. Yolcular, uçağın kayarak çıktığı toprak pistte yürüyerek uçaktan uzaklaştı. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pistten çıkan uçaktan indirilen yolcular tahliye ediliyor.

(İHA)

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
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