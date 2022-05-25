Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak; raporda heaş yüzde 40 kusurlu bulundu

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce pisten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı kusur raporu, soruşturma dosyasına ulaştı. Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu olduğu belirtilirken, uçak pilotlarının tali kusurlu olduğu kaydedildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020'de pistten çıkmasıyla 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.