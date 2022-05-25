Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak; raporda heaş yüzde 40 kusurlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak; raporda heaş yüzde 40 kusurlu bulundu

25.05.2022 14:31
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak; raporda heaş yüzde 40 kusurlu bulundu

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce pisten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı kusur raporu, soruşturma dosyasına ulaştı.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce pisten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı kusur raporu, soruşturma dosyasına ulaştı. Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu olduğu belirtilirken, uçak pilotlarının tali kusurlu olduğu kaydedildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020'de pistten çıkmasıyla 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

6 kişilik heyetin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda taksirli eylemle meydana gelen olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu öne sürüldü. Olayın meydana gelişinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı vurgulandı.Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Aslan yüzde 20 tali kusurlu olduğu öne sürülen raporda yardımcı pilot Ferdınand Pondaag'ın ise yüzde 10 oranında tali kusurlu bulunduğu belirtildi.Kule şefi Serhat K.'nin yüzde 15 tali kusurlu bulunduğu kaydedilen raporda, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolü C Ekip Şefi Nesrin B.'nin de yüzde 15 oranında tali kusurlu olduğu öne sürüldü.Raporda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Ela A.'nın ise kusurunun olmadığı kaydedildi.


YORUMLAR
500
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu Kum fırtınası Kuveyt'te hayatı felç etti! Görüş mesafesi düştü, uçuşlar askıya alındı Kum fırtınası Kuveyt'te hayatı felç etti! Görüş mesafesi düştü, uçuşlar askıya alındı
Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Havacılık, İzmir, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak; raporda heaş yüzde 40 kusurlu bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak; raporda heaş yüzde 40 kusurlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement