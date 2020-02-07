SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1 - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olay yerinde inceleme ve çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olay yerinde inceleme ve çalışmalar sürüyor.
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