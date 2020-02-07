SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1 - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olay yerinde inceleme ve çalışmalar sürüyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olay yerinde inceleme ve  çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

------Çalışmalardan görüntüler


Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
Habertürk çalışanlarının zam kararına tepkisi canlı yayından duyuldu Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:12:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEME SÜRÜYOR -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]