Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralananların hastanelere sevk edilişleri ise sürüyor. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı
Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 03:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]