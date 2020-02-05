Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralananların hastanelere sevk edilişleri ise sürüyor. - İSTANBUL
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