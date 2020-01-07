Son Dakika › Güncel › SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1) - Son Dakika
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1)
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesi amatör kameraya yansıdı
Görüntü Dökümü:
------
-Tahliye görüntüleri
Son Dakika Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı