SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1) - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1)

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1), System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesi amatör kameraya yansıdı

Görüntü Dökümü:

------

-Tahliye görüntüleri


Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
17:03 Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
17:02 Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı - Son Dakika
17:02 İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl hapis - Son Dakika
17:02 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika
17:02 Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 17:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİ (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]