Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1) - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1)

7 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1), System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesi amatör kameraya yansıdı


- İstanbul
İstanbul, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
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