Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1) - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1)
7 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesi amatör kameraya yansıdı
- İstanbul
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