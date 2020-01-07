Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'de seferler sabah 06.00'ya ertelendi
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması sabaha ertelendi. Seferlerin saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 22.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
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