SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLERİN BAŞLANGIÇ SAATİ 22.00'A ERTELENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLERİN BAŞLANGIÇ SAATİ 22.00'A ERTELENDİ - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLERİN BAŞLANGIÇ SAATİ 22.00'A ERTELENDİ

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLERİN BAŞLANGIÇ SAATİ 22.00'A ERTELENDİ, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi. Seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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