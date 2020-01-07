Son Dakika › Güncel › Sabiha Gökçen'de seferlerin başlangıç saati 22.00'a ertelendi - Son Dakika
Sabiha Gökçen'de seferlerin başlangıç saati 22.00'a ertelendi
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi.
Sabiha Gökçen Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:55 Kaynak: DHA
Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi. Seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Son Dakika Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti