Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de Taşınma Yoğunluğu

Sabiha Gökçen'de Taşınma Yoğunluğu

24 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandı.

Sabiha Gökçen'de Taşınma Yoğunluğu, System.String[]
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'nı yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcular sorunsuz bir uçuş geçirmek için İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etti. Taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na göre yaptı. Sabah erken saatlerden havalimanına gelen yolcular, iç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş ve terminal içerisinde yoğunluğa neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin aldığı önlemler nedeniyle yolcuların mağduriyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca Emiyet görevlilerinin tüm pasaport bankolarını açık tutarak, pasaport kontrol noktalarında oluşacak yoğunluğun önüne geçtiler.

İKİ GÜNDE BİN 400 UÇUŞ

Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bin 400 uçuş bekleniyor. Bu uçakların 170 tanesi ilave uçak olarak gelirken, 32 tanesi büyük gövdeli uçak olacak. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yolcularını yoğunluktan etkilenmemeleri yönünde uyardı. Yapılan açıklamada, "5-6-7 nisan tarihlerinde havalimanımızda yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemek için uçuşunuzun kalkış saatinden 3 saat önce terminalimizde olmanızı ve kabin bagajı ile yolculuk yapacak yolcularımızın check-in işlemlerinin online olarak gerçekleştirmelerini önemle arz ederiz" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:07 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Sabiha Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de Taşınma Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]