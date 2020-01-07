Sabiha gökçen'de uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor 5 - Son Dakika

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Sabiha gökçen'de uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor 5
6 saat önce
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 5 (gece görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:53 Kaynak: DHA
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 5 (gece görüntüsü)
Son Dakika İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı