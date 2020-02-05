Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anı güvenlik kamerasında
6 saat önce
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
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