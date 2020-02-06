Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anına ilişkin yeni görüntülerle - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anına ilişkin yeni görüntülerle - Son Dakika

Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anına ilişkin yeni görüntülerle

6 saat önce

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERLE.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERLE

Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anına ilişkin yeni görüntülerle

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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