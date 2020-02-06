Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anına ilişkin yeni görüntülerle - Son Dakika

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Sabiha gökçen'de uçağın pistten çıkış anına ilişkin yeni görüntülerle
6 saat önce
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERLE.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERLE
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