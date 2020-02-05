SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pistten çıkan uçağın pistin yanındaki boşluğa düştüğü görülüyor.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
- İstanbul
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