Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin yeni görüntü - Son Dakika

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pistten çıkan uçağın pistin yanındaki boşluğa düştüğü görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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