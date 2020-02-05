Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 150 kişi hastanelere sevk edildi.

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı