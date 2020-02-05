Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada
7 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 150 kişi hastanelere sevk edildi.
Uçağın pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pistte ilerleyen uçak kontrolünü kaybederek pistten çıkıp toprak alana düştüğü görülüyor. - İSTANBUL
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