SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2) - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2)

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2), System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ssyal medya görüntüsü


Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:51 Kaynak: DHA
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