SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ; KAPALI OLDUĞU SAATLERDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA 50 UÇAK İNDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ; KAPALI OLDUĞU SAATLERDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA 50 UÇAK İNDİ - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ; KAPALI OLDUĞU SAATLERDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA 50 UÇAK İNDİ

18 dakika önce

SABİHA Gökçen Havalimanındaki 21 saatlik pist kapanmasının ardından bugün 12.30 sıralarında seferler normale döndü.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ; KAPALI OLDUĞU SAATLERDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA 50 UÇAK İNDİ, System.String[]
SABİHA  Gökçen Havalimanındaki 21 saatlik pist kapanmasının ardından bugün 12.30 sıralarında seferler normale döndü. Havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde  50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında dün sabah saatlerinde özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı olumsuz hava şartlarının ardından pistten çıkarak toprak zemine saplandı. Yağmurun etkisiyle çamura dönen zeminde ekiplerin 21 saatlik müdahalesinin ardından topraktan çıkarılan uçak incelemelerde bulunulmak üzere hangara çekildi. Sabah saat 06.00 sıralarında pistin temizlenmesinin ardından 06.30 gibi pist açılarak uçuşlar başladı. Uçuşları etkilenen yolcular için havayolu şirketi tarafından 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlandığı öğrenildi. Sabah saatleri itibariyle rötarlı olarak başlayan iniş-kalkışlar saat 12.30 sıralarında normale döndü.

50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Bu arada Sabiha Gökçen havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde  50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, meydana gelen kaza sonrası yaklaşık 20 saat uçuşlara kapatıldı. Bu süre zarfında İstanbul Havalimanı olumsuz hava koşulları altında sorunsuz bir şekilde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon ile ilgili İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından şu açıklama yapıldı.

"İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca (7 Ocak 2020 saat 10.00'dan 8 Ocak 2020 saat 06: 00'a kadar) başarılı bir operasyona ev sahipliği yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen (divert) 50 uçağa hizmet verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan ancak pistin kapalı olması sebebiyle yönlendirme yapmadan (divert yapmadan) İstanbul Havalimanı'ndan gidiş seferi düzenleyen uçuş sayısı ise 50 olarak gerçekleşti."

TOPLAM 187 BİN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDI

Dün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplam uçuş ve yolcu sayılarının da paylaşıldığı verilere göre,  iç ve dış hat olmak üzere gelen uçuş sayısı 631 giden uçuş sayısı 563 olmak üzere toplam  bin 194 sefer gerçekleştirildi. Gelen yolcu sayısı 95 bin 060, giden 92 bin 125 kişi olmak üzere toplam 187 bin 185 kişi havalimanını kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Havalimanından detaylar

-Yolculardan detaylar

-Uçuş Bilgi ekranından detaylar


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:28 İran Savunma Bakanı: "Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı" - Son Dakika
13:27 IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı - Son Dakika
13:26 Cumhurbaşkanı erdoğan haliç kongre merkezine geldi - Son Dakika
13:26 Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
13:21 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu'nda gıda laboratuarı açıldı - Son Dakika
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Son Dakika
11:14 Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 13:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ; KAPALI OLDUĞU SAATLERDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA 50 UÇAK İNDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]