Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle ara verilen seferlerin sabah 06.00'da başlayacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle ara verilen seferlerin sabah 06.00'da başlayacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanında sabah saatlerinde iniş sırasında içerisinde 164 yolcusuyla birlikte pistten çıkarak çamura saplanmıştı. Yolcu uçağının zarar görmemesi için vinç kullanılmadan özel bir çalışma ile kurtarılacak ve pist kullanıma tekrar açılacak. Havalimanının sabah 06.00'da uçuşlara yeniden açılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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