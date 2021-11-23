Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri yolculara hizmet veriyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) hizmete alınan uyku odalarında, misafirler rezervasyon yaptırarak ücretsiz internet ve TV hizmetinin yanı sıra ikramlardan da faydalanabiliyor.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışı seyahatlerde dinlenme, uyku, duş ihtiyaçları için "Kepler Uyku Kabinleri" pasaport kontrol geçişi sonrasında asma kat alanında yolculara hizmet veriyor.

İçeride yolcuların dinlenebilecekleri uyku üniteleri, duşlar, akıllı tuvaletler, valizlerini kilitleyebilecekleri dolaplar ve bir lounge alanı bulunurken, her bir uyku ünitesinde TV, yatak, çalışma masası, şarj üniteleri ve bir tablet bilgisayar yer alıyor.

Erkekler için 18 adet, kadınlar için 10 adet uyku kabininin yanı sıra bir adet aile odası da bulunuyor.