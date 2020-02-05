Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun

11 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada yaralanan 120 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün söylediği sözleri akıllara getirdi.

Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun, System.String[]

Pegasus Havayolları'na ait 177 yolculu uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Üç parçaya ayrılan uçaktaki yolcuların 120'si yaralandı. Bugün yaşanan kaza, Ulaştırma Bakanı Turhan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı pistiyle ilgili dün sarf ettiği sözleri akıllara getirdi.

"PİST ÇOK YORULDU"

Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'le ilgili dün gazetecilere yaptığı açıklamada, " İstanbul'un hava trafiği giderek artıyor, Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"PİSTİ BAKIMA ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Sabiha Gökçen'de trafiğin arttığını ve pist imalatının devam ettiğini söyleyen Turhan, şunları söylemişti:

"Sabiha Gökçen'deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanımıza frekans tahsisi istekleri olduğu gibi, buraya da uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz. Eski pisti de bakıma alacağız. Onun için şu anda buraya yeni frekans vermeyi durdurduk. Bakan Turhan'ın 'yorgun' dediği pistin, yaşanan bu son kazadaki pist olup olmadığıysa henüz netlik kazanmadı."

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:27 
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