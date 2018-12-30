Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de Yılbaşı Yoğunluğu

Sabiha Gökçen'de Yılbaşı Yoğunluğu

1 saat önce

Yeni yıla farklı ülke ve şehirlerde girmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen'de Yılbaşı Yoğunluğu, System.String[]
Yeni yıla farklı ülke ve şehirlerde girmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı. Yolcuların terminal binasına gelmelerinden itibaren yoğunluğun daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından alınan önlemler sayesinde terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

BU YIL 34 MİLYON YOLCUYU GEÇMEK HEDEFLENİYOR

Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bu yılın ilk 11 ayında yolcu sayısının yüzde 13 artırılarak 31 milyon yolcu rakamına ulaşıldığı, havalimanının geçen yılın tamamında elde ettiği 31 milyon yolcu rakamına 2018 yılının ilk 11 ayında ulaştığı ve yıl sonunda 34 milyon yolcu sayısını geçmeyi hedeflediği bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:06 Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı

Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:21:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de Yılbaşı Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]