Sabiha Gökçen'de yılın 11 ayında 32 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 11 ayında toplam 32 milyon 627 bin yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kasım ayına ait yolcu ve uçak bilgileri açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 11 ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 32 milyon 627 bin yolcuya hizmet verildi.

Dış hatlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 12 milyon 866 bin, iç hat yolcusu ise 19 milyon 760 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan yılın ilk 11 ayında toplam 210 bin 341 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bunlarda 121 bin 786'sı iç hatlar, 88 bin 555 dış hatlar uçuşu olarak gerçekleşti.

KASIM AYINDA 2 MİLYON 859 BİN YOLCU

Açıklamaya göre, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyon 859 bin yolcuya hizmet verildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2019 yılının ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu kasım ayında da devam etti. Kasım ayında dış hat yolcusu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyon 118 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış ile 1 milyon 740 bin olarak gerçekleşti.