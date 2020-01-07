SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

6 saat önce

SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR, System.String[]
SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 8 saattir havalimanında olan yolcular, pistin uçuşlara açılmasını bekliyor.

"MİLLET PERİŞAN HALDE"

Yolculardan Remzi Çakır, "Ben Amsterdam'a gidecektim, gidemiyorum. Valizini al çek git. Millet perişan bir vaziyette." dedi.  Kübra Koç ise, "Biz saat 7'den beri buradayız. İlk önce bize 'gecikme var' dediler saat 12'de falan. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra uçuşların iptal olduğunu söylediler. Bagajları almak için de 2-3 saat bekledik. Çünkü karışmıştı. Kimsenin kimseden haberi yok." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Havalimanından detaylar

-Yolculardan detaylar

-İç hatlar giriş detaylar

-Yolcu röp


- İstanbul
Remzi Çakır, Amsterdam, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi
İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
00:52 Nijerya'da 102 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika
00:42 Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi - Son Dakika
00:38 Libya'daki Devlet Yüksek Konseyinden "BAE ile ilişkilerin kesilmesi" önerisi - Son Dakika
00:36 Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (2) - Son Dakika
00:36 Serdivan'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]