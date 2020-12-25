Sabiha Gökçen'de yolculara yıl başı hediyesi - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de yolculara yıl başı hediyesi
25.12.2020 12:50
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Noel Baba kostümü giyen bir animatör yurt dışından gelen yolculara hediye dağıtarak yeni yıl dileklerinde bulundu.
Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda Noel
Baba kostümü giyen bir animatör yurt dışından gelen yolculara hediye dağıtarak yeni yıl dileklerinde bulundu.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Noel Baba kostümü giyen bir animatör dış hatlar gelen yolculara hediye dağıttı. Terminal işletmecisi İSG ve Durfy Duty Free işbirliğinde yapılan hediye dağıtımına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Animatör Noel Baba yolculara mutlu yıllar dileklerinde bulundu. Yolculardan bazıları noel baba ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
- İstanbul
Son Dakika Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış