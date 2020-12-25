Sabiha Gökçen'de yolculara yıl başı hediyesi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Noel Baba kostümü giyen bir animatör yurt dışından gelen yolculara hediye dağıtarak yeni yıl dileklerinde bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Noel Baba kostümü giyen bir animatör dış hatlar gelen yolculara hediye dağıttı. Terminal işletmecisi İSG ve Durfy Duty Free işbirliğinde yapılan hediye dağıtımına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Animatör Noel Baba yolculara mutlu yıllar dileklerinde bulundu. Yolculardan bazıları noel baba ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

- İstanbul