SABİHA GÖKÇEN'DE YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN'DE YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU
26 dakika önce
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanındaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanındaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu. Sabiha Gökçen'den son uçak 20.05'te Kayseri'ye gitmek üzere havalandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için yeni önlemler alındı. Yurt dışı uçuşlar tamamıyla iptal edilirken yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getirilmişti. Alınan kararlar sonrasında İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı geçici bir süre uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'den son uçuş Anadolu Jet'in TK 7296 sefer sayılı uçuşuyla Kayseri'ye oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Sabiha Gökçen Havalimanından detay
-Kontuarlardan detay
-Güvenlik noktalarından detay
-İç hatlar yolcu girişinden detay
-Muhabir Anonsu
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:42 Kaynak: DHA
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