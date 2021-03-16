Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru kırıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru kırıldı
16.03.2021 15:31
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi İSG'den konuyla ilgili yapılan twitter paylaşımında, "12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Havalimanında günlük yolcu sayısının rekora ulaştığı gün 125'i dış hat, 290'ı iç hat olmak üzere toplam 415 uçuş gerçekleştirildi.
Son Dakika Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz