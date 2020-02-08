Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı

17 dakika önce

Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kaldırılıyor.

Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan Pegasus Havayolları yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları başladı. Alanda iki vinç yardımıyla çalışan ekipler, kaza sonrası üçe ayrılmış vaziyetteki uçağın kuyruk ve gövde bölümlerini kesiyor. Parçalar daha sonra hangara taşınacak.


Pegasus Havayolları'nın İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

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Sabiha Gökçen, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:27 
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