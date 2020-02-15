Sabiha gökçen'deki uçak kazası kaptan pilotun ifadesi alınıyor-2 - Son Dakika

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Sabiha gökçen'deki uçak kazası kaptan pilotun ifadesi alınıyor-2
12 dakika önce
İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.
Son Dakika İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist 18 Haziran'da açılacak Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor 18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak Mahallenin duvarlarına çizilen müstehcen resimler tepki çekti