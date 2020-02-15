Sabiha gökçen'deki uçak kazası kaptan pilotun ifadesi alınıyor-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha gökçen'deki uçak kazası kaptan pilotun ifadesi alınıyor-2 - Son Dakika

Sabiha gökçen'deki uçak kazası kaptan pilotun ifadesi alınıyor-2

12 dakika önce

İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

Sabiha gökçen'deki uçak kazası kaptan pilotun ifadesi alınıyor-2

Sabiha Gökçen, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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