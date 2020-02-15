SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KAPTAN PİLOTUN İFADESİ YARIM KALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KAPTAN PİLOTUN İFADESİ YARIM KALDI - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KAPTAN PİLOTUN İFADESİ YARIM KALDI

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi yarım kaldı.

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KAPTAN PİLOTUN İFADESİ YARIM KALDI, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi yarım kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin doktorların izin vermemesi üzerine yarım kaldığı öğrenildi. Pilotun ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde devam edileceği kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

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-Arşiv


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:25 Kaynak: DHA
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