SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK
7 saat önce
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanına dün akşam saatlerinde iniş yaptığı sırada pistten çıkan İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Kaza soruşturmasını yürüyen savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan uçaktan görüntüler
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