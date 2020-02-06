SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

7 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanına dün akşam saatlerinde iniş yaptığı sırada pistten çıkan İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Kaza soruşturmasını yürüyen savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan uçaktan görüntüler


Sabiha Gökçen, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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