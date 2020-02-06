Sabiha gökçen'deki uçak kazası kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak - Son Dakika

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Sabiha gökçen'deki uçak kazası kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak
6 saat önce
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanına dün akşam saatlerinde iniş yaptığı sırada pistten çıkan İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Kaza soruşturmasını yürüyen savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.
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