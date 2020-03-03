Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna itiraz edildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna itiraz edildi

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna itiraz edildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna itiraz edildi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna itiraz edildi.

Kaptan pilot M.A'nın avukatı, 24 Şubat'ta müvekkili hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama kararı veren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede, kaptan pilot M.A. hakkındaki tutuklama kararı kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli kaptan pilot M.A, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Anadolu Adalet Sarayına getirilmiş ve burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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