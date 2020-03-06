Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek, M.A'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Pilotun avukatından açıklama

Öte yandan kaptan pilot M.A'nın avukatı Mehmet Kahya, yaptığı yazılı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimaı'nda gerçekleşen uçak kazası nedeniyle müvekkilinin 24 Şubat'ta tutuklanmasına karar verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2 Mart'ta İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine tarafımızca, tutuklama kararına itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçemiz ekinde sunulan rapor içeriğinde müvekkilimizin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağı, bu hususların periyodik doktor kontrolleri takibinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin doktor raporu sunulmuştur. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dilekçemiz ve ekinde sunulan sağlık raporuna rağmen itirazımızın reddine, 'kaçma ve delilleri karartma şüphesi' ile tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]