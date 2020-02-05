Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

19 dakika önce

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçağın pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum" diyalogları yer aldı.

Bu akşam saatlerinde İzmir- İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı.

HAVALİMANINDA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

"ŞUAN GÖREMİYORUM"

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin" diyalogları yer aldı.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı

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Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:15 
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