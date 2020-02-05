Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı

14 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada, yaralanan 157 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Pistten çıkan uçak sonrası emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yeşilgül, kazayla ilgili yorumlarda bulundu.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı, System.String[]

Pegasus Havayolları'na ait 177 yolculu uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Üçe parçalanan uçaktaki yolcuların 157'si yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak kazasında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yeşilgül, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili "Bir önceki pilot uyardığı halde, uçağa havacılık kurallarına aykırı olarak rüzgârın tam tersi yönde iniş izni verilmiş. İniş iznini veren kule de, bu inişi yapan pilot da kazada yüzde 100 hatalıdır" dedi.

"YANLIŞ PİSTE İNDİRMİŞLER"

Kazayla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapan Yeşilgül, kule ile pilot arasındaki ses kayıtlarını şöyle değerlendirdi:

"Bu inişte ise kule kayıtlarını dinlediğimizde çok hayati önemde bir ayrıntı dikkat çekiyor. Rüzarın 270 dereceden yani uçağın iniş istikametinin tam tersinden arka rüzgarla 22 Knot hamlesinin 34 Knot olduğu pilota bildirilmiştir. Yani km olarak 270'den 40 km'ye hamlesinde 62 km hızla esen bir arka rüzgar mevcut. Pilotun burada 06-06 pistine iniş izni verilmiş. Oysa 240 yani 2-4 pistine iniş verilmesi gerekirdi. Burada 'acaba' diye boşluk yoktur. Kati olarak verilen bu talimat da kazanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor."

"İNİŞ LİMİTLERİ 2 KAT AŞILMIŞ"

"Bu rüzgarda, bu ıslak pistte bu kazadan dünyanın en iyi pilotu bile olsa bu iniş izniyle kazadan kaçınamazdı. Hiçbir pilot da limit dışı, havacılık kurallarına aykırı böyle bir arka rüzgarda iniş yapmazdı.

Bu limitler bu uçağın iniş limitlerinin çok üzerindedir. Çünkü 15 Knot'u normal havada bile geçmek gerekir. Burada görülüyor ki; 2 katından fazla bir arka rüzgarla kule iniş izni vermiştir."

"BİR ÖNCEKİ PİLOT UYARMIŞ"

"Ses kaydına bakıldığında kule pilota, "Sizden önceki uçağın pilotu 37 Knot (68 km arka rüzgar) kuyruk rüzgarı rüzgarı rapor etti" diye bilgi veriyor. Burada kule kesinlikle pisti değiştirmeli ve 06 pist yerine 24 pistine iniş vermeliydi. Bir insiyatif kullanılamaz. Tam tersi yönde iniş izni veren kule de bunu bile bile iniş yapan pilot bu kazada yüzde 100 hatalıdır. Hem kule hem pilot yüzde 100 hatalıdır. Pilot burada arka rüzgarla ineceğini anladığı için yüksek süratle inişe geçmiş ve yüksek süratle indiğinden dolayı uçak zaten ıslak olan pistte uçağı zıplatmış ve kaydırmıştır. Pist dışına kayarak, zıplayarak çıkan uçak kazası kaçınılmazdır."

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Kaynak: Sözcü

Sabiha Gökçen, Pegasus, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:56 
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