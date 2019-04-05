Sabiha Gökçen'den Atatürk Havalimanı'na Veda

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Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada