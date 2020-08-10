Sabiha Gökçen'den dün 61 bin 408 yolcu geçiş yaptı

Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uçuşlara tekrar başlanan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 33 iç hat, 45 dış hat noktasına uçuş gerçekleştirilirken dün 61 bin 408 yolcu havalimanını kullandı.

Koronavirüs sebebiyle 28 Mart'ta uçuşlara ara veren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 1 Haziran'da iç hat, 12 Haziran'da da dış hat uçuşlarına yeniden başlanmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte koronavirüsle mücadelede önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu Sabiha Gökçen'de ağustos ayında dış hat uçuşları normale döndü. Terminal binasına maskesiz girişlerin yasaklandığı ve düzenli olarak dezenfekte işleminin yapıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son olarak 1 Ağustos itibari ile Rusya'nın Pobeda Havayolları da uçuşlarına başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) yetkililerinden alınan bilgiye göre şu anda Sabiha Gökçen'den 33 iç hat, 45 dış hat noktasına uçuş yapılırken, dün 61 bin 408 yolcu havalimanını kullandı.