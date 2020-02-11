SABİHA GÖKÇEN'DEN PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN GÖVDESİ KALDIRILDI - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN'DEN PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN GÖVDESİ KALDIRILDI
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah
saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerden detay
-Vinçten detay
-Uçağın gövde kısmının ağır tonajlı araca yüklenmesi
-Aracın hareketi
- İstanbul
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