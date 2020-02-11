Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
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