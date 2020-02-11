Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.
Sabiha Gökçen Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.
- İstanbul
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