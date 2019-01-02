Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'den Yılbaşı Tatilinde 455 Bin Yolcu

Sabiha Gökçen'den Yılbaşı Tatilinde 455 Bin Yolcu

44 dakika önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı yılbaşı tatilinde 455 bin yolcu kullandı.

Sabiha Gökçen'den Yılbaşı Tatilinde 455 Bin Yolcu, System.String[]
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı yılbaşı tatilinde 455 bin yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Yılbaşı tatilinin yaklaştığı 28 Aralık 2018 Cuma gününden, yılbaşı tatilinin bittiği 1 Ocak 2019 Salı gününe kadar, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 280 bin iç hatlar, 175 bin dış hatlar olmak üzere 455 bin yolcu kullandı.

Tatilin başladığı 28 Aralık Cuma günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 103 bin yolcu kullandı. Öte yandan, yılbaşı tatili boyunca havalimanından 2 bin 945 uçak iniş ve kalkış yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Aralık, İstanbul, Sabiha Gökçen, Yılbaşı, Güncel
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