Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi

23.12.2022 16:13

İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. İnişe geçen bir uçağın tekerlerinden birinin patlaması sonucu uçağın içinde bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

THY'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

THY'den yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Olay yerinden fotoğraflar:


Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar! İniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı
Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar! İniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı
Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar! İniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi - Son Dakika
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