Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'e 'Kocaelikart' yükleme noktası
Son Dakika Yaşam Sabiha Gökçen'e 'Kocaelikart' yükleme noktası

Sabiha Gökçen'e 'Kocaelikart' yükleme noktası

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Kasım Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Kocaelikart' yükleme sistemini hizmete sundu.

Sabiha Gökçen'e 'Kocaelikart' yükleme noktası, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Kasım Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Kocaelikart' yükleme sistemini hizmete sundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Kocaelikart' yükleme sistemi kurdu. 7 Kasım Perşembe gününden itibaren hizmet sağlamaya başlayan 'Kocaelikart' yükleme noktası vatandaşlar tarafından tam not almayı başardı. Havalimanından Kocaeli'ne gelmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak sistem doğrultusunda artık yolcular bilet satış noktasından 'Kocaelikart'larına TL yüklemesi yapabilecek.


Uygulama doğrultusunda 'Kocaelikart'larına yüklemelerini gerçekleştiren yolcular, büyük memnuniyet duyduklarını, böyle bir sistemin kurulmasını talep ettiklerini ve iletilen taleplere kayıtsız kalmayarak sistemi buraya kurduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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