Sabiha Gökçen, en yoğun ilk 5 havalimanında
23.10.2020 16:53
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 20 Ekim'de gerçekleştirdiği 429 uçuşla en yoğun ilk 5 havalimanı arasında yer aldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 20 Ekim'de gerçekleştirdiği 429 uçuşla en yoğun ilk 5 havalimanı arasında yer aldı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) açıkladığı verilerine göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 20 Ekim tarihinde gerçekleşen uçuşlarla en yoğun 5 havalimanından birisi oldu. Sabiha Gökçen Havalimanında 20 Ekim tarihinde iç hatlar ve dış hatlar toplam 429 uçuş gerçekleşti. 20 Ekim'de gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla en yoğun havalimanı ise 560 uçuşla Amsterdam Havalimanı oldu.
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