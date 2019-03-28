Sabiha Gökçen, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'na Entegre Oldu
1 saat önce
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasına yeni İETT otobüs hattı ile bağlantı sağlanıyor.
Gebze- Halkalı
Banliyö Tren Hattı ile Sabiha Gökçen
Havalimanı arasına yeni İETT
otobüs hattı ile bağlantı sağlanıyor.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
tarafından gerçekleştirilen 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında ulaşım, yeni açılan MR60 hat numaralı Pendik
YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı otobüsleri ile sağlanıyor. Bu kapsamda 115 dakika süren Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na Sabiha Gökçen Havalimanı'da entegre edilmiş oldu.
GÜNDE 27 SEFER
Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren MR60 hat numaralı otobüs 20 dakikada raylı sisteme ulaşırken günde 27 sefer ile yolculara hizmet veriyor. Sabah
06.30'da başlayan seferler akşam saatlerine kadar yarım saat ile karşılık olarak seferlerini gerçekleştiriyor. MR60 hat numaralı otobüs, Pendik YHT'den kalkarak Tavşantepe Metro istasyonundan geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:02 Kaynak: DHA
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